В столице задержали мужчину, который убил жену из-за развода
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Соломенском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который убил жену из-за развода. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
На ул.Выборгская в Соломенском районе Киева правоохранители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями и мужчину, который пытался перерезать себе горло. Злоумышленника доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
“Полицейские установили, что мужчина пытался помириться с женой, когда та возвращалась домой. Однако между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой он достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю киевлянку в грудь и шею”, — говорится в сообщении.
С места происшествия правоохранители изъяли нож, который направлен на проведение экспертизы. Задержанным оказался 45-летний житель столицы, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Следственным начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Нововодолажском районе Харьковской области местный житель убил жену и покончил с собой.