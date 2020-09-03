У Києві затримали чоловіка, який погрожував працівникам та відвідувачам банку

“Патрульні отримали виклик про розбій. До поліції звернулася керівниця відділення банку на вулиці Симиренка та повідомила, що до банку зайшов невідомий чоловік, погрожував захопити установу, вийняв з сумки пістолет та направляв його на людей, після чого втік. Відвідувачі та працівники банку детально описали чоловіка, а автопатрулі негайно вирушили розшукувати правопорушника. Невдовзі в одному з дворів поблизу місця події патрульні спільно з працівниками охоронної фірми помітили чоловіка, схожого за описом. Інспектори затримали громадянина, під час поверхневої перевірки виявили у нього предмет, схожий на пістолет. Пізніше його впізнали очевидці події”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Святошинського управління поліції для вилучення предмета та надання правової кваліфікації діям чоловіка. Інцидент стався 2 вересня.

Нагадаємо, у Харкові затримали банду вимагачів, які погрожували вбити дитину.