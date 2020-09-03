В Киеве задержали мужчину, который угрожал работникам и посетителям банка

“Патрульные получили вызов о разбое. В полицию обратилась руководитель отделения банка на улице Симиренко и сообщила, что в банк зашел неизвестный мужчина угрожал захватить учреждение, достал из сумки пистолет и направлял его на людей, после чего скрылся. Посетители и работники банка подробно описали человека, а автопатрули немедленно отправились разыскивать правонарушителя. Вскоре в одном из дворов вблизи места происшествия патрульные совместно с работниками охранной фирмы заметили мужчину, похожего по описанию. Инспекторы задержали гражданина, при поверхностной проверки обнаружили у него предмет, похожий на пистолет. Позже его узнали очевидцы происшествия”, — говорится в сообщении.

Указано, что патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий мужчины. Инцидент произошел 2 сентября.

Напомним, в Харькове задержали банду вымогателей, которые угрожали убить ребенка.