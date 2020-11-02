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У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати кафе

У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати кафе

Київ • УНН

 • 8247 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати кафе у Печерському районі столиці. При ньому не виявили вибухових пристроїв, наразі проводять перевірку закладу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати ресторан на столичному Печерську. Наразі на місці події працівники профільних служб проводять перевірку щодо наявності вибухових речовин”, — йдеться у повідомленні.

Так, чоловік зайшов до ресторану на бульварі Лесі Українки та почав погрожувати персоналу, що підірве заклад. Правоохоронці не виявили у чоловіка жодних вибухових пристроїв, однак продовжують ретельну перевірку приміщення та прилеглу територію.

“Поліцейські встановили анкетні дані правопорушника, це — уродженець Івано-Франківської області 1987 року народження. Наразі з ним на місці спілкуються правоохоронці. Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Після перевірки буде надана правова кваліфікація цій події”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, у Печерському районі столиці чоловік погрожував підірвати кафе.

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