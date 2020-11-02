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У Києві чоловік погрожує підірвати кафе

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Печерському районі столиці чоловік погрожує підірвати кафе, на місці працюють правоохоронці. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

“Невідомий погрожує підірвати кафе в Печерському районі. Ми наразі встановлюємо обставини, на місці працюють правоохоронці”, — повідомили у пресслужбі.

Наразі у поліції уточнюють інформацію про те, чи є постраждалі.

Нагадаємо, в Харківській області неповнолітній постраждав через вибух снаряду. Хлопця госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані з пораненням кисті, обличчя та голені.

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