В Киеве мужчина угрожает взорвать кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Печерском районе столицы мужчина угрожает взорвать кафе, на месте работают правоохранители. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
"Неизвестный угрожает взорвать кафе в Печерском районе. Мы сейчас устанавливаем обстоятельства, на месте работают правоохранители", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас в полиции уточняют информацию о том, есть ли пострадавшие.
Напомним, в Харьковской области несовершеннолетний пострадал из-за взрыва снаряда. Парня госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии с ранением кисти, лица и голени.