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В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать кафе

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать кафе

Киев  •  УНН

 • 8243 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать кафе в Печерском районе столицы. При нем не обнаружили взрывных устройств, сейчас проводят проверку заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

“Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан на столичном Печерске. Сейчас на месте происшествия сотрудники профильных служб проводят проверку наличия взрывчатых веществ”, — говорится в сообщении.

Так, мужчина зашел в ресторан на бульваре Леси Украинки и начал угрожать персоналу, подорвет заведение. Правоохранители не обнаружили у мужчины никаких взрывных устройств, однако продолжают тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.

“Полицейские установили анкетные данные правонарушителя, это — уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая квалификация этому событию”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Печерском районе столицы мужчина угрожал взорвать кафе.

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