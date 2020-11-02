В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать кафе в Печерском районе столицы. При нем не обнаружили взрывных устройств, сейчас проводят проверку заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
“Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан на столичном Печерске. Сейчас на месте происшествия сотрудники профильных служб проводят проверку наличия взрывчатых веществ”, — говорится в сообщении.
Так, мужчина зашел в ресторан на бульваре Леси Украинки и начал угрожать персоналу, подорвет заведение. Правоохранители не обнаружили у мужчины никаких взрывных устройств, однако продолжают тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.
“Полицейские установили анкетные данные правонарушителя, это — уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая квалификация этому событию”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Печерском районе столицы мужчина угрожал взорвать кафе.