У Києві засудили двох громадян РФ за спробу підриву авто українського розвідника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голосіївський райсуд Києва засудив двох громадян Росії за замах у вчиненні теракту до 7 і 8 років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба ОГПУ, інформує УНН.
"За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генпрокурора Голосіївський райсуд м. Києва визнав винним двох громадян Російської Федерації у замаху на вчинення терористичного акту, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, а також використанні підроблених документів (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 КК України). Їм призначено покарання у виді 7 та 8 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Доведено, що 4 квітня 2019 року засуджені, виконуючи завдання спецслужб країни-агресора, здійснили спробу закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій. Проте вибухівка здетонувала у момент встановлення.
Також встановлено, що один з виконавців злочину раніше проходив службу в особистій охороні голови Республіки Інгушетія, що входить до складу РФ, а також обіймав посаду заступника керівника його адміністрації.
"Вчиненню замаху на теракт передувала ретельна та багатомісячна підготовка, яка, зокрема, включала використання підроблених паспортів і водійських посвідчень громадян Киргизької Республіки, слідкування за можливими місцями перебування та маршрутами пересування потерпілого, виготовлення саморобного вибухового пристрою, придбання вогнепальної зброї і боєприпасів", - повідомляють в ОГПУ.
Як повідомлялося раніше в УНН, "Одесса - русский город": СБУ попередила провокації проросійських рухів до 2 травня.
Нагадаємо, в СБУ назвали ім’я організатора вбивств двох українських спецслужбовців.