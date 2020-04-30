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В Киеве осудили двух граждан РФ за попытку подрыва авто украинского разведчика

Киев • УНН

 • 18173 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Голосеевский райсуд Киева приговорил двух граждан России за покушение в совершении теракта к 7 и 8 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.

В Киеве осудили двух граждан РФ за попытку подрыва авто украинского разведчика

"За публичного обвинения прокуроров Офиса Генпрокурора Голосеевский райсуд г. Киева признал виновным двух граждан Российской Федерации в покушении на совершение террористического акта, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, а также использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Им назначено наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Доказано, что 4 апреля 2019 года осужденные, выполняя задание спецслужб страны-агрессора, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Республики Ингушетия, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

"Совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызской Республики, слежения за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовления самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов", - сообщают в ОГПУ.

Как сообщалось ранее в УНН, "Одесса - русский город": СБУ предупредила провокации пророссийских движений до 2 мая.

Напомним, в СБУ назвали имя организатора убийств двух украинских спецслужащего.

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