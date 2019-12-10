У Києві заступнику голови Шевченківської РДА повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Першому заступнику голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації повідомили про підозру за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“... повідомлено про підозру першому заступнику голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації”, — йдеться у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, вказаний посадовець, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, не відобразив у щорічних е-деклараціях за 2015-2018 роки відомості про наявність у нього зобов’язань перед банківською установою на суму понад 8 000 000 грн.
"За результатами досудового розслідування 10.12.2019 посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. Вирішується питання про відсторонення вказаної особи від виконання службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що у Шевченківському районному суді міста Києва наразі перебуває обвинувальний акт відносно першого заступника голови Шевченківської РДА за обвинуваченням шахрайському заволодінні об’єктами комунальної нерухомості на суму понад 35 млн гривень, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 та, ч. 5 ст. 191 КК України.