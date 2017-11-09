Столична прокуратура передала в суд справу щодо заступника голови Шевченківської РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації та чотирьох його спільників за фактом розкрадання комунального майна та привласнення коштів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.
Як повідомили у прес-службі прокуратури, на підставі підроблених документів комунальне майно переоформлювалось на підконтрольні першому заступнику голови РДА підприємства або відчужувалось на користь третіх осіб.
"За такою схемою з початку 2015 по грудень 2016 року очолювана першим заступником голови РДА злочинна група незаконно відчужила з комунальної власності 6 об’єктів нерухомості (нежитлові будівлі та квартири). Розмір завданих збитків складає майже 36,5 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прокурора на Рівненщині затримали на хабарі в 2,5 тисячі доларів
Також установлені факти, зазначили у відомстві, незаконного заволодіння першим заступником голови РДА коштами комунальних підприємств, контроль за якими він здійснював, на суму 4,1 млн гривень.
На даний час, поінформували у прокуратурі, за позовами прокуратури 4 об'єкта нерухомості, які були незаконно відчужені зловмисниками вже повернуто територіальній громаді міста Києва. Судовий розгляд позовів про повернення ще двох приміщень триває.
Крім того, з метою відшкодування завданих збитків та забезпечення можливої конфіскації накладено арешт на нерухоме майно фігурантів провадження, зокрема на 3 квартири та будинок загальною площею 700 кв м, 20 соток землі та 2 паркомісця.