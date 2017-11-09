Столичная прокуратура передала в суд дело в отношении заместителя председателя Шевченковской РГА

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на основании поддельных документов коммунальное имущество переоформлювалось на подконтрольные первому заместителю председателя РГА предприятия или отчуждалось в пользу третьих лиц.

"По такой схеме с начала 2015 по декабрь 2016 возглавляемая первым заместителем председателя РГА преступная группа незаконно отчуждено из коммунальной собственности 6 объектов недвижимости (нежилые здания и квартиры). Размер нанесенного ущерба составляет почти 36,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

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Также установлены факты, отметили в ведомстве, незаконного завладения первым заместителем председателя РГА средствами коммунальных предприятий, контроль за которыми он совершал на сумму 4,1 млн гривен.

В настоящее время, сообщили в прокуратуре, по искам прокуратуры 4 объекта недвижимости, которые были незаконно отчуждены злоумышленниками уже возвращено территориальной общине города Киева. Судебное разбирательство исков о возвращении еще двух помещений продолжается.

Кроме того, с целью возмещения причиненных убытков и обеспечения возможной конфискации наложен арест на недвижимое имущество фигурантов производства, в частности на 3 квартиры и дом общей площадью 700 кв.м, 20 соток земли и 2 паркоместа.