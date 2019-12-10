В Киеве заместителю председателя Шевченковской РГА сообщили о подозрении

"... сообщено о подозрении первому заместителю председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации по факту внесения недостоверных сведений в декларацию", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, указанное должностное лицо, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", не отразило в ежегодных электронной декларациях за 2015-2018 годы сведения о наличии у него обязательств перед банковским учреждением на сумму более 8 000 000 грн.

"По результатам предварительного расследования 10.12.2019 должностному лицу сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Решается вопрос об отстранении указанного лица от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в Шевченковском районном суде города Киева сейчас находится обвинительный акт в отношении первого заместителя председателя Шевченковской РГА по обвинению мошенническом завладении объектами коммунальной недвижимости на сумму более 35 млн гривен, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 и, ч. 5 ст. 191 УК Украины.