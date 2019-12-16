У Києві замінували Шевченківський районний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У столиці, у зв'язку із повідомленням про замінування Шевченківського районного суду, людей евакуюють із будівлі. Про це на своїй сторінці у Faсebook повідомляє пресслужба суду, передає УНН.
"У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення суду наразі у Шевченківському районному суді міста Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у Львові анонім повідомив про замінування аеропорту.
Як повідомляв УНН, у Києві оголосили про підозру 33-річному чоловіку, який "замінував" станцію метро "Нивки".