В Киеве заминировали Шевченковский районный суд

"В связи с сообщением о заминировании здания суда сейчас в Шевченковском районном суде города Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Напомним, во Львове аноним сообщил о заминировании аэропорта.

Как сообщал УНН, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".