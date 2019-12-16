В Киеве заминировали Шевченковский районный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице, в связи с сообщением о заминировании Шевченковского районного суда, людей эвакуируют из здания. Об этом на своей странице в Faсebook сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"В связи с сообщением о заминировании здания суда сейчас в Шевченковском районном суде города Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что о возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.
Напомним, во Львове аноним сообщил о заминировании аэропорта.
Как сообщал УНН, в Киеве объявили о подозрении 33-летнему мужчине, который "заминировал" станцию метро "Нивки".