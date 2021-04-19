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У Києві захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на близько 20%

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ знизилася на близько 20%

Київ • УНН

 • 23611 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 19% у порівнянні з попереднім тижнем. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомляється, що у столиці за 15-й тиждень 2021 року зареєстровано 18 785 хворих на грип та ГРВІ, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 15,5%. Наразі показник захворюваності становить 633,1. Про це повідомили в ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ".

Цитата:

"Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 19% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4 028 (зниження на 19,9%), дорослих – 14 757 осіб (зниження на 18,2%)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у структурі захворюваності діти становлять 21,4%, а на попередньому тижні – 21,7%. 41,8% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 22,5% – зареєстровано 1683 випадки.

Також до медичних закладів за 15-й тиждень госпіталізовано 1112 осіб, із них 47 дітей.

Доповнення

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що з 22 по 28 березня 2021 року в Києві зареєстрували понад 26,5 тисячі хворих на грип та ГРВІ.

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