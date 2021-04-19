В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на около 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Сообщается, что в столице за 15-ю неделю 2021 года зарегистрировано 18 785 больных гриппом и ОРВИ, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 15,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 633,1. Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава".
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"Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 4028 (снижение на 19,9%), взрослых - 14 757 человек (снижение на 18,2%)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в структуре заболеваемости дети составляют 21,4%, а на предыдущей неделе - 21,7%. 41,8% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,5% - зарегистрировано 1683 случая.
Также в медицинские учреждения за 15-ю неделю госпитализированы 1112 человек, из них 47 детей.
Дополнение
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что с 22 по 28 марта 2021 года в Киеве зарегистрировали более 26,5 тысячи больных гриппом и ОРВИ.