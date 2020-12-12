У Києві загорівся готель на бульварі Шевченка - рух ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві загорівся готель "Експрес" на бульварі Шевченка. Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено, передає УНН із посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва.
"У Києві горить готель "Експрес" на бульварі Шевченка", - повідомив заступник голови фракції "Слуги народу" Павло Сушко і поділився відео.
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Згодом у пресслужбі патрульної поліції підтвердили, що на бульварі Тараса Шевченка, 40 сталась пожежа.
"Рух у напрямку площі Перемоги ускладнено", - повідомили правоохоронці.