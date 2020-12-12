В Киеве загорелся отель на бульваре Шевченко - движение затруднено
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Киеве загорелся отель "Экспресс" на бульваре Шевченко. Движение в направлении площади Победы затруднено, передает УНН со ссылкой на сообщение патрульной полиции Киева.
"В Киеве горит гостиница "Экспресс" на бульваре Шевченко", - сообщил заместитель председателя фракции "Слуги народа" Павел Сушко и поделился видео.
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Впоследствии в пресс-службе патрульной полиции подтвердили, что на бульваре Тараса Шевченко, 40 произошел пожар.
"Движение в направлении площади Победы затруднено", - сообщили правоохранители.