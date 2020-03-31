У Києві загорівся двоповерховий житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Києві горить двоповерховий житловий будинок. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.
Водолага повідомила, що до рятувальників повідомлення про пожежу надійшло о 18:20.
“На Чугуївському провулку, 13А горить за попередньою інформацією двоповерхова житлова будівля”, — сказала Водолага.
Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва — на Гідропарку — загорілось кафе “Очеретяний кіт”.
Як повідомлялося, у Дарницькому районі столиці загорівся легковик внаслідок зіткнення з інкасаторським мінівеном. У ДТП загинуло двоє осіб та ще одна людина було травмована.