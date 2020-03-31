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У Києві загорівся двоповерховий житловий будинок

У Києві загорівся двоповерховий житловий будинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В Києві горить двоповерховий житловий будинок. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

Водолага повідомила, що до рятувальників повідомлення про пожежу надійшло о 18:20.

“На Чугуївському провулку, 13А горить за попередньою інформацією двоповерхова житлова будівля”, — сказала Водолага.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва — на Гідропарку — загорілось кафе “Очеретяний кіт”.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі столиці загорівся легковик внаслідок зіткнення з інкасаторським мінівеном. У ДТП загинуло двоє осіб та ще одна людина було травмована.

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