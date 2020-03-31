В Киеве загорелся двухэтажный жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Киеве горит двухэтажный жилой дом. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
Водолага сообщила, что спасателям сообщение о пожаре поступило в 18:20.
"На Чугуевском переулке, 13А горит, по предварительной информации, двухэтажное жилое здание", - сказала Водолага.
Напомним, в Днепровском районе Киева - на Гидропарке - загорелось кафе "Очеретяний кіт".
Как сообщалось, в Дарницком районе столицы загорелся легковой автомобиль в результате столкновения с инкассаторским минивэном. В ДТП погибли два человека и еще один человек был травмирован.