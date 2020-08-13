У Києві загалом зафіксовано вже понад 10 тисяч випадків COVID-19

"У 133 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян. На сьогодні в столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захворіли:

▪️ 73 жінки (віком від 18 до 72 років);

▪️ 53 чоловіки (віком від 21 до 75 рокiв);

▪️ 5 дівчаток (від 1 до 14 років);

▪️ 2 хлопчиків (3 та 14 років).

"Захворіли, зокрема, і 6 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 38, у Солом’янському – 19 та у Деснянському районі – 16 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.