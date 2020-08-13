В Киеве в целом зафиксировано уже более 10 тысяч случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве за последние сутки коронавирус обнаружили у 133 человек, больше всего случаев зафиксировано в Дарницком районе. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заболело 10002 человека. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"У 133 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян. На сегодня в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболели:
▪️ 73 женщины (в возрасте от 18 до 72 лет);
▪️ 53 мужчины (в возрасте от 21 до 75 лет);
▪️ 5 девочек (от 1 до 14 лет);
▪️ 2 мальчиков (3 и 14 лет).
"Заболели том числе и 6 медиков. В больницы столицы госпитализировали 22 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 38, в Соломенском - 19 и в Деснянском районе - 16 случаев" , - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.