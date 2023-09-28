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У Києві зафіксовано спалах африканської чуми свиней: встановили карантин

У Києві зафіксовано спалах африканської чуми свиней: встановили карантин

Київ • УНН

 • 422232 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Голосіївському районі, на території КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», зафіксовано спалах африканської чумки свиней. Про це йдеться у заяві Київської МДА, пише УНН.

Деталі

У зв'язку з цим рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМДА на частині території Голосіївського району м. Києва з 27 вересня 2023 року встановити карантин. Про це інформує Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Так, епізоотичним вогнищем африканської чумки свивей визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства «Конча-Заспа». Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту.

Державна надзвичайна протиепізоотична комісії при КМДА вже затвердила План заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання на африканську чуму свиней на території м. Києва.

Так, у зоні захисту заборонено: 

  • торгівлю  на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;
  • проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).

У зоні нагляду заборонено: 

  • торгівлю  на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

Крім того, у приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи з метою обліку, виявлення захворілих свиней, підозрілих у захворюванні свиней та загиблих тварин. Просимо мешканців поставитися з розумінням до ситуації та надати необхідну інформації представникам Держпродспоживслужби.

Відповідно до протоколу Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при КМДА карантин може бути знятий через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням Комісії.

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