В Киеве зафиксирована вспышка африканской чумы свиней: установили карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Голосеевском районе, на территории КП «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа», зафиксирована вспышка африканской чумки свиней. Об этом говорится в заявлении Киевской МГА, пишет УНН.
Детали
В связи с этим решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при КГГА на части территории Голосеевского района г. Киева с 27 сентября 2023 года установить карантин. Об этом информирует Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Так, эпизоотическим очагом африканской чумки свиней определили место обнаружения трупа больной свиньи на территории лесопаркового хозяйства «Конча-Заспа». Первой зоной определена зона защиты, которая непосредственно граничит с эпизоотическим очагом (в радиусе 3 километров). Второй зоной определена зона наблюдения – территория, радиусом до 10 километров от внешних границ зоны защиты.
Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссии при КГГА уже утвердила План мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания африканской чумой свиней на территории г. Киева.
Так, в зоне защиты запрещено:
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- торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами из них, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, которые имеют эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов;
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- проведение выставок, ярмарок, базаров и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных (кроме транспортировки свиней на отведенные убойные пункты и м’мясокомбинаты).
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В зоне надзора запрещено:
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- торговлю на рынках живыми свиньями и продуктами из них, кроме полученных на убойных и перерабатывающих предприятиях, имеющих эксплуатационное разрешение, при наличии сопроводительных ветеринарных документов.
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Кроме того, в частном секторе, который вошел в карантинные зоны, могут проводиться подворные обходы с целью учета, выявления заболевших свиней, подозрительных в заболевании свиней и погибших животных. Просим жителей отнестись с пониманием к ситуации и предоставить необходимую информацию представителям Госпродпотребслужбы.
Согласно протоколу Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при КГГА карантин может быть снят через 40 суток после выполнения всего комплекса заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий по отдельному решению Комиссии.
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