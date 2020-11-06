У Києві зачинили станцію "Майдан Незалежності" через загрозу вибуху

"Станція метро "Майдан Незалежності" + пересадка зачинені на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловіком, якого затримали за “замінування” мосту Патона у столиці, виявився колишній військовий.