У Києві зачинили станцію "Майдан Незалежності" через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станцію столичного метрополітену "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Станція метро "Майдан Незалежності" + пересадка зачинені на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чоловіком, якого затримали за “замінування” мосту Патона у столиці, виявився колишній військовий.