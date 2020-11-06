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У Києві зачинили станцію "Майдан Незалежності" через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станцію столичного метрополітену "Майдан Незалежності" та пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Станція метро "Майдан Незалежності" + пересадка зачинені на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловіком, якого затримали за “замінування” мосту Патона у столиці, виявився колишній військовий.

Українські Національні Новини

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