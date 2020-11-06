В Киеве закрыли станцию "Майдан Независимости" из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Станция столичного метрополитена "Майдан Независимости" и пересадка закрыты на вход и выход из-за сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба КГГА.
"Станция метро "Майдан Независимости" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Напомним, мужчиной, которого задержали за "заминирование" моста Патона в столице, оказался бывший военный.