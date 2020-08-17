У Києві за вихідні сталося понад 160 ДТП

"У Києві з 15 по 16 серпня сталося 167 ДТП, з них 5 - ДТП з потерпілими", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Анни Ахматової внаслідок ДТП за участю екскаватора та легковика водій останнього отримав травми.

Нагадаємо, на Львівщині на автодорозі "Київ-Чоп" перекинувся вантажний автомобіль, внаслідок чого водія госпіталізовано з травмами середньої тяжкості. Ділянка дороги М-06 була перекрита і організовано реверсний рух.