В Киеве за выходные произошло более 160 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киеве за выходные произошло 167 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"В Киеве с 15 по 16 августа произошло 167 ДТП, из них 5 - ДТП с пострадавшими", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, в Киеве на улице Анны Ахматовой в результате ДТП с участием экскаватора и легковушки водитель последней получил травмы.
Напомним, во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" перевернулся грузовой автомобиль, в результате чего водитель госпитализирован с травмами средней тяжести. Участок дороги М-06 был перекрыт и организовано реверсивное движение.