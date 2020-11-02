У Києві за вихідні було виявлено понад 70 п'яних водіїв

На запитання, скількох водіїв напідпитку було виявлено 31 жовтня та 1 листопада, у пресслужбі відповіли: "77 осіб".

Як повідомлялося, на дорогах України з'являться "заспокоювачі" дорожнього руху.

Нагадаємо, близько 100 ДТП сталося на Київщині за вихідні, одна людина загинула.