В Киеве за выходные было выявлено более 70 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Киеве на выходные было выявлено 77 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
На вопрос, сколько пьяных водителей было выявлено 31 октября и 1 ноября, в пресс-службе ответили: "77 человек".
Как сообщалось, на дорогах Украины появятся "успокоители" дорожного движения.
Напомним, около 100 ДТП произошло в Киевской области за выходные, один человек погиб.