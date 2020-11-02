В Киеве за выходные было выявлено более 70 пьяных водителей

На вопрос, сколько пьяных водителей было выявлено 31 октября и 1 ноября, в пресс-службе ответили: "77 человек".

Как сообщалось, на дорогах Украины появятся "успокоители" дорожного движения.

Напомним, около 100 ДТП произошло в Киевской области за выходные, один человек погиб.