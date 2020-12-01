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У Києві за осінь зафіксували шість температурних рекордів

У Києві за осінь зафіксували шість температурних рекордів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Впродовж осені у Києві було зафіксовано 6 температурних рекордів. Про це у коментарі УНН сказала начальниця відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Доніч.

“Впродовж осені взагалі було зафіксовано 6 температурних рекордів. Не максимальні температури, а температури нічні, тобто, мінімальні. І середньодобові температури. Взагалі можна сказати, що у нас був жовтень найспекотніший, найтепліший місяць за історію у Києві. В принципі, саме жовтень запам’ятався нам по історичних даних, що він дуже перевищив свої значення температурні”, - сказала Олена Доніч.

Вона додала, що останнім часом у Києві всі місяці мають показники, вищі за норму.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року, а вересень - 1909 року.

Так, температура вночі з 7-го на 8-ме жовтня у Києві побила температурний рекорд 1893 року і становила +15,1°С.

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