В Киеве за осень зафиксировали шесть температурных рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В течение осени в Киеве было зафиксировано 6 температурных рекордов. Об этом в комментарии УНН сказала начальница отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.
"На протяжении осени вообще было зафиксировано 6 температурных рекордов. Не максимальные температуры, а температуры ночные, то есть, минимальные. И среднесуточные температуры. Вообще можно сказать, что у нас был октябрь жаркий, самый теплый месяц в истории в Киеве. В принципе, именно октябрь запомнился нам по историческим данным, он очень превысил свои значения температурные", - сказала Елена Донич.
Она добавила, что в последнее время в Киеве все месяцы имеют показатели, что выше нормы.
Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года, а сентябрь - 1909 года.
Так, температура ночью с 7-го на 8-е октября в Киеве побила температурный рекорд 1893 и составила + 15,1 °С.