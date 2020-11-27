У Києві за минулу добу госпіталізували понад сотню хворих на COVID-19

“До лікарень столиці госпіталізували 121 пацієнта. Інші — на самоізоляції та знаходяться під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 375 людей. Всього коронавірус подолали 22317 мешканців Києва”, — заявив міський голова Києва.

Зазначимо, що за минулу добу у Києві зафіксували антирекорд захворювань на COVID-19 — 1520 підтверджених випадків, померло 26 людей.



Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни.