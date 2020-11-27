У Києві вже 65 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 1520

“За минулу добу в Києві виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії — 1520 людей, 26 випадків летальних. Всього від коронавірусу померли 1253 киянина. Підтверджених випадків захворювання уже 65539”, — заявив міський голова.

Кличко розповів, що серед тих, хто захворів (за вчорашній день — ред.), 869 жінок від 18 до 83 років та 22 дівчини від 7 до 17 років. Додамо, що 607 випадків захворювання вчора діагностували в чоловіків віком від 19 до 92 років, 22 випадки — у хлопців від 22 днів до 17 років.

Захворіло також 56 медиків.

Нагадаємо, що в Україні на 8 годину 27 листопада зафіксовано вже 693 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — вперше понад 16 тисяч, антирекорд для країни.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що COVID-ліжка у лікарнях заповнені на половину.