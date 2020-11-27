В Киеве уже 65 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 1520
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. За минувшие сутки в Киеве зафиксировали антирекорд заболеваний COVID-19 — 1520 подтвержденных случаев, умерли 26 человек. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии — 1520 человек, 26 случаев летальных. Всего от коронавируса умерли 1253 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания уже 65 539”, — заявил городской голова.
Кличко рассказал, что среди заболевших (за вчерашний день — ред.), 869 женщин от 18 до 83 лет и 22 девушки от 7 до 17 лет. Добавим, что 607 случаев заболевания вчера диагностировали у мужчин в возрасте от 19 до 92 лет, 22 случая — у ребят от 22 дней до 17 лет.
Заболело также 56 медиков.
Напомним, что в Украине на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — впервые более 16 тысяч, антирекорд для страны.
Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что COVID-кровати в больницах заполнены на половину.