В Киеве за минувшие сутки госпитализированы более сотни больных COVID-19

“В больницы столицы госпитализировали 121 пациента. Другие — на самоизоляции и находятся под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 375 человек. Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева”, — заявил мэр Киева.

Отметим, что за минувшие сутки в Киеве зафиксировали антирекорд заболеваний COVID-19 — 1520 подтвержденных случаев, умерло 26 человек.



Напомним, что в Украине на 8 часов 27 ноября зафиксировано уже 693 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки — впервые более 16 тысяч, антирекорд для страны.