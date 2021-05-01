У Києві за добу зафіксували 671 випадок COVID-19, померли - 35 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві за минулу добу підтверджено 671 (загалом 196 169) новий випадок захворювання на коронавірус, 35 (загалом 4 626) пацієнтів померли, повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Захворіли 375 жінок у віці від 18 до 95 років, 279 чоловіків у віці від 18 до 94 років, 6 дівчаток від 4 до 17 років і 11 хлопчиків від 1 до 14 років.
Госпіталізовано 69 хворих на коронавірус, крім того, 210 осіб госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
За добу 457 (загалом 124 434) громадян подолали коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (201), Святошинському (88) та в Деснянському (80).
Доповнення
Київ від 1 травня вийшов із суворого локдауну. У місті дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
Столиця перейшла до "помаранчевої" карантинної зони, а тому в місті послабили карантин. Від 5 травня в столиці також відновлюється навчання у школах, дитсадках, училищах та ВНЗ.
Додамо
В Україні станом на 1 травня зафіксовано 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом вже 2,078 млн випадків.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.