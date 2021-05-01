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В Киеве за сутки зафиксировали 671 случай COVID-19, умерли - 35 человек

В Киеве за сутки зафиксировали 671 случай COVID-19, умерли - 35 человек

Киев  •  УНН

 • 15213 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтверждено 671 (всего 196 169) случай заболевания на коронавирус, 35 (всего 4 626) пациентов умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Заболели 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 14 лет.

Госпитализированы 69 больных на коронавирус, кроме того, 210 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки 457 (всего 124 434) граждан преодолели коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (201), Святошинском (88) и в Деснянском (80).

Дополнение

Киев от 1 мая вышел из строгого локдауну. В городе позволили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.

Столица перешла к "оранжевой" карантинной зоне, а потому в городе ослабили карантин. От 5 мая в столице также возобновляется учеба в школах, детсадах, училищах и вузах.

Добавим

В Украине по состоянию на 1 мая зафиксировано 8 549 новых случаев коронавирусной болезни. В общем уже 2 078 000 случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

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