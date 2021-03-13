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У Києві за добу виявили ще понад тисячу нових випадків COVID-19, 24 людини померли

Київ • УНН

 • 20508 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 1049 людей, а одужали від хвороби −380, загинули — 24. З початку пандемії у столиці виявили понад 145 тисяч випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“+1049 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 145 959). +24 летальних випадки від вірусу (загалом 2881). +114 госпіталізованих пацієнтів. +380 подолали коронавірус (загалом 98 028)”, — написав Кличко.

Деталі

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:
• 599 жінок віком від 18 до 86 років
• 385 чоловіків віком від 18 до 90 років
• 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132)”, — розповів Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,451 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 12 березня, — понад 13,2 тисячі, більше за попередній день. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу — майже 4 тисячі.

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