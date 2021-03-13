У Києві за добу виявили ще понад тисячу нових випадків COVID-19, 24 людини померли

Цитата

“+1049 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 145 959). +24 летальних випадки від вірусу (загалом 2881). +114 госпіталізованих пацієнтів. +380 подолали коронавірус (загалом 98 028)”, — написав Кличко.

Деталі

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19:

• 599 жінок віком від 18 до 86 років

• 385 чоловіків віком від 18 до 90 років

• 34 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132)”, — розповів Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,451 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 12 березня, — понад 13,2 тисячі, більше за попередній день. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу — майже 4 тисячі.