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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46097 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 64388 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195158 просмотра

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В Киеве за сутки обнаружили еще более тысячи новых случаев COVID-19, 24 человека умерли

В Киеве за сутки обнаружили еще более тысячи новых случаев COVID-19, 24 человека умерли

Киев  •  УНН

 • 20501 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 1049 человек, а выздоровели от болезни - 380, погибли - 24. С начала пандемии в столице обнаружили более 145 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"+1049 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 145959). +24 летальных случая от вируса (всего 2881). +114 госпитализированных пациентов. +380 преодолели коронавирус (всего 98028)", - написал Кличко.

Детали

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:
• 599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет
• 385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет
• 34 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (234), Днепровском (138) и в Оболонском (132)", - рассказал Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,451 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 12 марта - более 13,2 тысячи, больше предыдущий день. При этом большое количество госпитализированных за сутки - почти 4000.

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