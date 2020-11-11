У Києві за добу виявили ще 965 випадків коронавірусної хвороби

"За минулу добу у Києві ще 965 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 914 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці вже 46 632", - йдеться у повідомленні.

Загалом за добу захворіли:

▪️ 547 жінок (віком від 18 до 88 років);

▪️ 358 чоловіків (від 18 до 89 рокiв);

▪️ 28 дівчаток (від 1 до 17 років);

▪️ 32 хлопчики (від 9 місяців до 17 років).

Вказується, що захворів також 31 медик, до лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 469 людей, усього коронавірус подолали 17 473 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили: у Голосіївському районі – 110, у Дніпровському — 109 та у Деснянському районі – 106 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 11 листопада зафіксовано вже майже 490 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - знову понад 10 тисяч.