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В Киеве за сутки обнаружили еще 965 случаев коронавирусной болезни

В Киеве за сутки обнаружили еще 965 случаев коронавирусной болезни

Киев  •  УНН

 • 11744 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В столице за минувшие сутки подтвердили 965 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем обнаружили уже более 46,6 тыс. случаев COVID-19. Умерли за последние сутки 20 человек. Об этом написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"За прошедшие сутки в Киеве еще 965 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46632", - говорится в сообщении.

Всего за сутки заболели:

▪️ 547 женщин (в возрасте от 18 до 88 лет);
▪️ 358 мужчин (от 18 до 89 лет);
▪️ 28 девочек (от 1 до 17 лет);
▪️ 32 мальчика (от 9 месяцев до 17 лет).

Указывается, что заболел также 31 медик, в больницы столицы госпитализировали 92 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 469 человек, всего коронавирус преодолели 17473 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Голосеевском районе - 110, в Днепровском - 109 и в Деснянском районе - 106 случаев", - резюмировал Кличко.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

Напомним, в Украине на 8 часов 11 ноября зафиксировано уже почти 490 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - опять более 10 тысяч.

Украинские Национальные Новости

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