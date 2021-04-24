У Києві за добу виявили 1027 нових випадків COVID-19, померло 29 людей

Цитата:

"1027 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 191 165). 593 жінки віком від 18 до 89 років. 405 чоловіків віком від 19 до 85 років. 16 дівчаток від 1 до 16 років та 13 хлопчиків від 7 місяців до 16 років", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за минулу добу було зафіксовано 29 летальних випадків від вірусу, загалом 4415.

В лікарні столиці було госпіталізовано 87 осіб, хворих на коронавірус. Окрім того, 334 людини госпіталізовали з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Зазначається, що подолали коронавірус 636 осіб, всього таких було 119 737.

Найбільше за минулу добу випадків захворювання зафіксували в Дарницькому (316), Дніпровському (134) та Солом‘янському (129) районах.

Доповнення

Станом на ранок 24 квітня всього в Україні зафіксовано вже 2,017 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 квітня, — 12,7 тисяч. Летальних випадків за добу — 392. Водночас одужалих п’ятий день поспіль більше, ніж захворілих.



