В Киеве за сутки обнаружили 1027 новых случаев COVID-19, умерло 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. За минувшие сутки в Киеве 1027 человек заболели коронавирусом, умерло от болезни - 29. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.
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"1027 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 191 165). 593 женщины в возрасте от 18 до 89 лет. 405 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет. 16 девочек от 1 до 16 лет и 13 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что за минувшие сутки было зафиксировано 29 летальных случаев от вируса, в общем 4415.
В больницы столицы были госпитализированы 87 человек, больных коронавирусом. Кроме того, 334 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Отмечается, что преодолели коронавирус 636 человек, всего таких было 119 737.
Больше всего за минувшие сутки случаев заболевания зафиксировали в Дарницком (316), Днепровском (134) и Соломенском (129) районах.
Дополнение
По состоянию на утро 24 апреля всего в Украине зафиксировано уже 2,017 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 апреля, - 12 700. Летальных случаев за сутки - 392. В то же время выздоровевших пятый день подряд больше, чем заболевших.