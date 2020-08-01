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У Києві за добу виявили 101 випадок коронавірусу, загалом - вже понад 8300

У Києві за добу виявили 101 випадок коронавірусу, загалом - вже понад 8300

Київ • УНН

 • 9984 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Києві за останню добу виявили коронавірус у 101 людини, загалом у столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

"Ще у 101 мешканця Києва за минулу добу підтвердили коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 134 киян. На сьогодні у столиці вже 8342 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед тих, хто захворіли:
▪️ 39 жінок (віком від 19 до 84 років);
▪️ 59 чоловіків (віком від 18 до 81 років);
▪️ 3 дівчинки  (12, 16 і 17 років).

"До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 40 людей. Загалом за період пандемії хворобу подолав 2981 киянин. Найбільше випадків захворювання виявили: у Печерському районі – 16, у Дарницькому – 15, у Солом’янському районі — 14 випадків", - резюмував Кличко.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні виявлено вже понад 71 тис. випадків COVID-19, за добу - 1172.

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