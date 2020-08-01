В Киеве за сутки обнаружили 101 случай коронавируса, в общем - уже более 8300
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киеве за последние сутки обнаружили коронавирус у 101 человека, всего в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Еще у 101 жителя Киева за минувшие сутки подтвердили коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 134 киевлян. В настоящее время в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди тех, кто заболели:
▪️ 39 женщин (в возрасте от 19 до 84 лет);
▪️ 59 мужчин (в возрасте от 18 до 81 лет);
▪️ 3 девочки (12, 16 и 17 лет).
"В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолел 2981 киевлянин. Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Печерском районе - 16, в Дарницком - 15, в Соломенском районе - 14 случаев", - резюмировал Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине выявлено уже более 71 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1172.