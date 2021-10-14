У Києві за добу від COVID-19 померло 14 людей, захворіло понад 930
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 936 хворих на коронавірус, 14 людей померло. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 525 жінок віком від 18 до 93 років, 313 чоловіків віком від 18 до 91 року, 33 дівчинки віком від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків віком від 9 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 75 хворих на коронавірус, а також 358 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 397 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (227), Дніпровському (166) та Деснянському (118).
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5609 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 242 798. Подолали вірус 223 496 мешканців столиці.
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