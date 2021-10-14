У Києві за добу від COVID-19 померло 14 людей, захворіло понад 930

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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 525 жінок віком від 18 до 93 років, 313 чоловіків віком від 18 до 91 року, 33 дівчинки віком від 3 місяців до 17 років і 65 хлопчиків віком від 9 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 75 хворих на коронавірус, а також 358 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 397 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (227), Дніпровському (166) та Деснянському (118).

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5609 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 242 798. Подолали вірус 223 496 мешканців столиці.

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