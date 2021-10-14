В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 14 человек, заболело более 930
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 936 больных коронавирусом, 14 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 525 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 313 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 33 девочки в возрасте от 3 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков в возрасте от 9 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 75 больных коронавирусом, а также 358 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 397 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Дарницком (227), Днепровском (166) и Деснянском (118).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5609 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 242 798. Преодолели вирус 223 496 жителей столицы.
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