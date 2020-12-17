У Києві за добу ще 1,5 тис. випадків COVID-19: найбільше - у Деснянському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві за останню добу зафіксовано 1512 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше випадків - у Деснянському районі. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Ще 1512 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 31 людина. Усього коронавірус забрав життя 1662 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 96 672”, - написав Віталій Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворів:
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- 866 жінок віком від 18 до 93 років;
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- 560 чоловіків віком від 18 до 95 років;
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- 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років;
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- 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
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“Захворіли, зокрема, 53 медики. До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 876 людей", - вказав мер.
Усього коронавірус подолали 30 773 мешканців Києва, додав він.
"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 263, у Дніпровському — 253. Та в Дарницькому районі - 195 випадків”, - зазначив Кличко.
Нагадаємо, в Україні вже 931 тис. випадків COVID-19, за добу - 12 047.